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      洛杉矶快船队 (Kawhi Leonard) Icon Edition

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      洛杉矶快船队 (Kawhi Leonard) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）球衣的设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。球衣以高辨识度设计，展现球队本色。采用优质面料结合经典篮球衣镶边，匠心设计营造舒适贴合感受，出众外观专为球迷打造。

      • 显示颜色： 灯草蓝
      • 款式： CZ6598-495

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