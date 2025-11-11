洛杉矶湖人队科比·布莱恩特 (Kobe Bryant) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自职业球员征战赛场所穿的球衣，采用富有弹力的导湿速干面料，融入球队细节。 专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。

洛杉矶湖人队科比·布莱恩特 (Kobe Bryant) Icon Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣的设计灵感源自职业球员征战赛场所穿的球衣，采用富有弹力的导湿速干面料，融入球队细节。 专为高水平比赛打造，助你保持干爽，畅动自如，彰显挚爱职业球手风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。