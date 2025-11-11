洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Association Edition Authentic
Nike NBA Jersey 男子球衣
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Association Edition Authentic Nike NBA Jersey 男子球衣的设计灵感源自 NBA 比赛服，采用 Nike AeroSwift 技术，同时结合创新功能和面料，缔造准确贴合度，助你在球场内外畅享舒适自如的运动感受。
- 显示颜色： 白色
- 款式： AQ2106-100
彰显球队风采
透气出众，灵动舒适
针织面料，减少粘滞感，打造凉爽舒适的穿着体验。开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。
NIKE VAPOR UNIFORM 系统
Nike Vapor Uniform 系统在贴合度、形态和功能方面有所突破，采用 AeroSwift 技术和出色面料，结合匠心设计，打造灵动透气的舒适穿着体验。
产品细节
- 斜纹式球队和球员信息
- 包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
