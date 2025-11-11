洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Association Edition Authentic

¥1,499

彰显球队风采

洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) Association Edition Authentic Nike NBA Jersey 男子球衣的设计灵感源自 NBA 比赛服，采用 Nike AeroSwift 技术，同时结合创新功能和面料，缔造准确贴合度，助你在球场内外畅享舒适自如的运动感受。

透气出众，灵动舒适

针织面料，减少粘滞感，打造凉爽舒适的穿着体验。开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。

NIKE VAPOR UNIFORM 系统

Nike Vapor Uniform 系统在贴合度、形态和功能方面有所突破，采用 AeroSwift 技术和出色面料，结合匠心设计，打造灵动透气的舒适穿着体验。