 
洛杉矶湖人队 Association Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣 - 白色

洛杉矶湖人队 Association Edition

Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣

¥599

Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。洛杉矶湖人队 Association Edition Nike NBA Swingman Jersey 大童（男孩）速干球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，融入球队配色和队名以及导湿速干的轻盈网眼布。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球队和比赛的热爱之情。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IV5730-100

彰显挚爱球队和 NBA 风采

产品细节

  • 运用热加工工艺制作的图案
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 款式： IV5730-100

