洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) City Edition Authentic
Nike NBA Connected Jersey 男子球衣
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
上世纪 80 年代，湖人队以令人目眩神迷的比赛风格赢得“Showtime”美誉，并斩获 5 个 NBA 总冠军。洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) City Edition Authentic Nike NBA Jersey 男子球衣由 3 度获得联盟 MVP 的魔术师约翰逊设计，向球队在球场内外彰显的荣耀和魅力致敬。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： AV3696-504
织构城市印记：以魔术师约翰逊设计的球衣颂扬洛杉矶湖人队获得 3 个 MVP、5 次总冠军的 SHOWTIME 时代
透气出众，灵动舒适
速干针织面料，减少粘滞感，打造凉爽舒适的穿着体验。开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。
产品细节
- 可机洗
- 面料：100% 聚酯纤维
- Kobe Bryant 的姓名和球衣号
- 包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现
- 下部缝有斜纹式球队和球员信息
