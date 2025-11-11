洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) City Edition Authentic

¥1,499

织构城市印记：以魔术师约翰逊设计的球衣颂扬洛杉矶湖人队获得 3 个 MVP、5 次总冠军的 SHOWTIME 时代

上世纪 80 年代，湖人队以令人目眩神迷的比赛风格赢得“Showtime”美誉，并斩获 5 个 NBA 总冠军。洛杉矶湖人队 (Kobe Bryant) City Edition Authentic Nike NBA Jersey 男子球衣由 3 度获得联盟 MVP 的魔术师约翰逊设计，向球队在球场内外彰显的荣耀和魅力致敬。

透气出众，灵动舒适 速干针织面料，减少粘滞感，打造凉爽舒适的穿着体验。开衩下摆、斜肩缝和匠心设计的袖窿，为你带来自由无拘的运动体验。