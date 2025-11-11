继 Lore 系列之后，洛杉矶湖人队 (LeBron James) – City Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣旨在向该球队在 21 世纪早期占据主导地位的富有传奇色彩的球员致敬。这款球衣大量运用湖人队金色，饰有复古的阴影图案，采用 Y 字形衣领和匠心拼接，此拼接的设计灵感源自转身运球战术。沿两侧的星星图案包含已经退役球员的球衣号码。穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季。

显示颜色： 阿马里洛黄

款式： AV4583-728