洛杉矶湖人队 (LeBron James) – City Edition
Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣
¥1,499
售罄：
此配色当前无货
继 Lore 系列之后，洛杉矶湖人队 (LeBron James) – City Edition Nike NBA Authentic Jersey 男子球衣旨在向该球队在 21 世纪早期占据主导地位的富有传奇色彩的球员致敬。这款球衣大量运用湖人队金色，饰有复古的阴影图案，采用 Y 字形衣领和匠心拼接，此拼接的设计灵感源自转身运球战术。沿两侧的星星图案包含已经退役球员的球衣号码。穿上 Nike NBA 球衣，享受 2019-2020 赛季。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： AV4583-728
出色球员
透气舒适
透气面料，帮助保持干爽舒适，减少粘滞感。背面网眼设计透气性出众，帮助身体保持凉爽。
产品细节
- 包边领口和袖窿，打造利落风格和耐穿表现
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
