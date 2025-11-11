洛杉矶湖人队 Courtside
Nike NBA 男子短裤
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 短裤运用柔软材料和精湛工艺，巧妙重现球队 Statement Edition 队服造型。采用双面网眼布面料，搭配高雅镶边和球队细节。
- 显示颜色： 全域紫/黑/阿马里洛黄/白色
- 款式： AV3545-504
STATEMENT EDITION 场边短裤
柔软舒适
双层厚实开孔网眼布面料和厚实罗纹腰部，带来柔软舒适感受。
优质镶边
优质拉链、正面开口抽绳、经典织带和球队细节，让这款短裤独具特色。
产品细节
- 可机洗
- 梭织标签
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 拉链口袋
- 轻松休闲，舒适贴合
