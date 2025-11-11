 
洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 男子短裤 - 全域紫/黑/阿马里洛黄/白色

洛杉矶湖人队 Courtside

Nike NBA 男子短裤

21% 折让

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 短裤运用柔软材料和精湛工艺，巧妙重现球队 Statement Edition 队服造型。采用双面网眼布面料，搭配高雅镶边和球队细节。


  • 显示颜色： 全域紫/黑/阿马里洛黄/白色
  • 款式： AV3545-504

STATEMENT EDITION 场边短裤

洛杉矶湖人队 Courtside Nike NBA 短裤运用柔软材料和精湛工艺，巧妙重现球队 Statement Edition 队服造型。采用双面网眼布面料，搭配高雅镶边和球队细节。

柔软舒适

双层厚实开孔网眼布面料和厚实罗纹腰部，带来柔软舒适感受。

优质镶边

优质拉链、正面开口抽绳、经典织带和球队细节，让这款短裤独具特色。

产品细节

  • 可机洗
  • 梭织标签
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 拉链口袋
  • 轻松休闲，舒适贴合
