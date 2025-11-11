洛杉矶湖人队 DNA
Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤）
20% 折让
洛杉矶湖人队 DNA Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤）采用轻盈耐穿的网眼布面料，可导湿速干，助你保持干爽，专注应战。
- 显示颜色： 黑/全域紫
- 款式： FQ3212-010
赛场舒适体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
休闲风范
该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。弹性腰部搭配抽绳，裤脚饰以条纹镶边，彰显复古篮球风范。
安心收纳
耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。右侧实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬里
- 导湿速干面料质感轻盈，采用网眼表面和顺滑内里
- 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 侧边开衩
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/全域紫
- 款式： FQ3212-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
