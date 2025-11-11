洛杉矶湖人队 DNA Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤）采用轻盈耐穿的网眼布面料，可导湿速干，助你保持干爽，专注应战。

该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。弹性腰部搭配抽绳，裤脚饰以条纹镶边，彰显复古篮球风范。

