 
洛杉矶湖人队 DNA Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤） - 黑/全域紫

洛杉矶湖人队 DNA

Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤）

20% 折让

洛杉矶湖人队 DNA Nike NBA Dri-FIT 男子速干赛前短裤（无衬裤）采用轻盈耐穿的网眼布面料，可导湿速干，助你保持干爽，专注应战。


  • 显示颜色： 黑/全域紫
  • 款式： FQ3212-010

赛场舒适体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

休闲风范

该短裤专为篮球运动而设计，但也适合其他场合穿着。弹性腰部搭配抽绳，裤脚饰以条纹镶边，彰显复古篮球风范。

安心收纳

耳机无处安放？侧边口袋，便于携带随身物品。右侧实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 无衬里
  • 导湿速干面料质感轻盈，采用网眼表面和顺滑内里
  • 侧边口袋搭配右侧实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 侧边开衩
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
