洛杉矶湖人队

¥449

官方 NBA 投篮上衣

洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子上衣采用与球员场上所穿服装相同的设计，适合外搭比赛夹克或内搭球衣穿着。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术和出众版型，塑就自由无拘的运动体验。中性配色和升级图案设计，彰显球队风采。

导湿速干，轻盈舒适 采用柔软轻盈面料，结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。 自如运动 落肩接缝设计，打造宽松的穿着体验，令你在投篮时畅动自如。 穿越通道时的万众瞩目 该“球员通道系列”投篮上衣，采用联盟通用的中性色调，和球队配色形成鲜明对比，打造球员和球迷皆爱不释手的全新热血造型。