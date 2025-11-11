 
洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子上衣 - 黑/白色/白色/白色

洛杉矶湖人队

Nike Dri-FIT NBA 男子上衣

¥449

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子上衣采用与球员场上所穿服装相同的设计，适合外搭比赛夹克或内搭球衣穿着。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术和出众版型，塑就自由无拘的运动体验。中性配色和升级图案设计，彰显球队风采。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： CW2246-010

官方 NBA 投篮上衣

导湿速干，轻盈舒适

采用柔软轻盈面料，结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。

自如运动

落肩接缝设计，打造宽松的穿着体验，令你在投篮时畅动自如。

穿越通道时的万众瞩目

该“球员通道系列”投篮上衣，采用联盟通用的中性色调，和球队配色形成鲜明对比，打造球员和球迷皆爱不释手的全新热血造型。

产品细节

  • 肩部和侧边接缝镶边细节
  • 胸前和衣袖下片采用图案设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
