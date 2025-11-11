洛杉矶湖人队
Nike Dri-FIT NBA 男子上衣
¥449
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子上衣采用与球员场上所穿服装相同的设计，适合外搭比赛夹克或内搭球衣穿着。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术和出众版型，塑就自由无拘的运动体验。中性配色和升级图案设计，彰显球队风采。
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： CW2246-010
洛杉矶湖人队
¥449
官方 NBA 投篮上衣
洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子上衣采用与球员场上所穿服装相同的设计，适合外搭比赛夹克或内搭球衣穿着。采用柔软轻盈面料，结合导湿速干技术和出众版型，塑就自由无拘的运动体验。中性配色和升级图案设计，彰显球队风采。
导湿速干，轻盈舒适
采用柔软轻盈面料，结合 Dri-FIT 技术，帮助身体保持干爽舒适。
自如运动
落肩接缝设计，打造宽松的穿着体验，令你在投篮时畅动自如。
穿越通道时的万众瞩目
该“球员通道系列”投篮上衣，采用联盟通用的中性色调，和球队配色形成鲜明对比，打造球员和球迷皆爱不释手的全新热血造型。
产品细节
- 肩部和侧边接缝镶边细节
- 胸前和衣袖下片采用图案设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
- 款式： CW2246-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。