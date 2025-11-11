洛杉矶湖人队
Nike Dri-FIT NBA 男子速干无袖T恤
23% 折让
导湿速干单品强势回归，升级球迷穿搭型格。穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子速干无袖T恤，彰显你对湖人队的热爱之情。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF1964-100
洛杉矶湖人队
23% 折让
导湿速干单品强势回归，升级球迷穿搭型格。穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA 男子速干无袖T恤，彰显你对湖人队的热爱之情。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HF1964-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。