洛杉矶湖人队
Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤，打造 NBA 练习赛官方造型。采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术。两侧和裤脚饰有条纹镶边，与腰部设计相互呼应。
- 显示颜色： 全域紫/黑/白色/白色
- 款式： DB0660-504
洛杉矶湖人队
¥399
可靠性能，助力 NBA 练习赛
穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤，打造 NBA 练习赛官方造型。采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术。两侧和裤脚饰有条纹镶边，与腰部设计相互呼应。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
轻盈透气
轻盈的双面针织面料质地柔软，外观利落，且具有透气结构。
安全口袋设计
右侧的实用拉链口袋，方便在打球时安全收纳基本物品。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 全域紫/黑/白色/白色
- 款式： DB0660-504
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。