 
洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤 - 全域紫/黑/白色/白色

洛杉矶湖人队

Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤

¥399

售罄：

此配色当前无货

穿上洛杉矶湖人队 Nike Dri-FIT NBA Pregame 男子短裤，打造 NBA 练习赛官方造型。采用轻盈透气面料，结合导湿速干技术。两侧和裤脚饰有条纹镶边，与腰部设计相互呼应。


  • 显示颜色： 全域紫/黑/白色/白色
  • 款式： DB0660-504

可靠性能，助力 NBA 练习赛

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

轻盈透气

轻盈的双面针织面料质地柔软，外观利落，且具有透气结构。

安全口袋设计

右侧的实用拉链口袋，方便在打球时安全收纳基本物品。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
