 
洛杉矶湖人队 Elite City Edition Nike NBA Crew 运动袜（1 双） - 全域紫/海岸蓝/白色

洛杉矶湖人队 Elite City Edition

Nike NBA Crew 运动袜（1 双）

¥109

售罄：

此配色当前无货

该款篮球运动袜采用匠心设计，旨在庆祝 NBA 成立 75 周年。 洛杉矶湖人队 Elite City Edition Nike NBA Crew 运动袜（1 双）与赛季比赛服理想契合，灵感源自数十年的历史沉淀。 该运动袜柔软舒适，弹性十足，并饰有刺绣 NBA"75"周年标志。


  • 显示颜色： 全域紫/海岸蓝/白色
  • 款式： DA4955-504

洛杉矶湖人队 Elite City Edition

¥109

比赛佳选，球队魅力

该款篮球运动袜采用匠心设计，旨在庆祝 NBA 成立 75 周年。 洛杉矶湖人队 Elite City Edition Nike NBA Crew 运动袜（1 双）与赛季比赛服理想契合，灵感源自数十年的历史沉淀。 该运动袜柔软舒适，弹性十足，并饰有刺绣 NBA“75”周年标志。

其他细节

  • 优质针织面料，帮助保持干爽舒适
  • 足弓板带搭配腿部罗纹结构，缔造舒适贴合感
  • 袜底加厚设计，有效缓震
  • 足面疏松针织设计，带来出色透气性

产品细节

  • 刺绣 NBA 75 周年标志
  • 左/右足区分设计
  • 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 全域紫/海岸蓝/白色
  • 款式： DA4955-504

