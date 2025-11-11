洛杉矶湖人队 Elite City Edition
Nike NBA Crew 运动袜（1 双）
¥109
售罄：
此配色当前无货
该款篮球运动袜采用匠心设计，旨在庆祝 NBA 成立 75 周年。 洛杉矶湖人队 Elite City Edition Nike NBA Crew 运动袜（1 双）与赛季比赛服理想契合，灵感源自数十年的历史沉淀。 该运动袜柔软舒适，弹性十足，并饰有刺绣 NBA“75”周年标志。
- 显示颜色： 全域紫/海岸蓝/白色
- 款式： DA4955-504
比赛佳选，球队魅力
其他细节
- 优质针织面料，帮助保持干爽舒适
- 足弓板带搭配腿部罗纹结构，缔造舒适贴合感
- 袜底加厚设计，有效缓震
- 足面疏松针织设计，带来出色透气性
产品细节
- 刺绣 NBA 75 周年标志
- 左/右足区分设计
- 脚面整体：聚酯纤维/锦纶/棉/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
