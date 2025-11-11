该款篮球运动袜采用匠心设计，旨在庆祝 NBA 成立 75 周年。 洛杉矶湖人队 Elite City Edition Nike NBA Crew 运动袜（1 双）与赛季比赛服理想契合，灵感源自数十年的历史沉淀。 该运动袜柔软舒适，弹性十足，并饰有刺绣 NBA“75”周年标志。

