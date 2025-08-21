洛杉矶湖人队 Icon Edition
Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤
19% 折让
洛杉矶湖人队 Icon Edition Nike NBA Swingman 大童（男孩）速干短裤以官方版 NBA 短裤为灵感，采用导湿速干面料，匠心融入挚爱球队比赛短裤的设计细节。侧边口袋，便于轻松收纳随身物品。
- 显示颜色： 阿马里洛黄
- 款式： FZ1187-728
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双面针织网眼布面料，轻盈耐穿
- 裤脚开衩设计，助你畅动自如
产品细节
- 插手口袋
- NBA 标志和球队标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
