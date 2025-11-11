 
洛杉矶湖人队 Nike NBA 挂绳（1条） - 阿马里洛黄/白色/全域紫

洛杉矶湖人队 Nike NBA 

挂绳（1条）

¥219

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Nike NBA 挂绳采用耐用顺滑面料，搭配可拆卸夹具，助你舒适佩戴，同时方便迅速取下身份证及其他物品。


  • 显示颜色： 阿马里洛黄/白色/全域紫
  • 款式： CV1312-773

洛杉矶湖人队 Nike NBA 

¥219

彰显球队风采

其他细节

  • 颈部后部的分离式夹扣设计可提升安全性能
  • 可拆卸夹具便于迅速取下身份证或钥匙
  • 快速释放型夹扣采用耐用五金件制成

产品细节

  • 材质：聚酯纤维
