洛杉矶湖人队 Nike NBA
挂绳（1条）
¥219
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Nike NBA 挂绳采用耐用顺滑面料，搭配可拆卸夹具，助你舒适佩戴，同时方便迅速取下身份证及其他物品。
- 显示颜色： 阿马里洛黄/白色/全域紫
- 款式： CV1312-773
洛杉矶湖人队 Nike NBA
¥219
彰显球队风采
洛杉矶湖人队 Nike NBA 挂绳采用耐用顺滑面料，搭配可拆卸夹具，助你舒适佩戴，同时方便迅速取下身份证及其他物品。
其他细节
- 颈部后部的分离式夹扣设计可提升安全性能
- 可拆卸夹具便于迅速取下身份证或钥匙
- 快速释放型夹扣采用耐用五金件制成
产品细节
- 材质：聚酯纤维
- 显示颜色： 阿马里洛黄/白色/全域紫
- 款式： CV1312-773
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。