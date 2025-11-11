洛杉矶湖人队
Nike NBA 男子网眼布短裤
20% 折让
洛杉矶湖人队 Nike NBA 男子网眼布短裤采用经典设计，是日常穿搭的理想之选。透气网眼布面料，结合宽松版型，缔造清爽休闲的穿着体验。
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： FQ3394-504
洛杉矶湖人队
20% 折让
洛杉矶湖人队 Nike NBA 男子网眼布短裤采用经典设计，是日常穿搭的理想之选。透气网眼布面料，结合宽松版型，缔造清爽休闲的穿着体验。
其他细节
透气网眼布面料，帮助保持舒爽
产品细节
- 侧边裤脚开衩设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 全域紫
- 款式： FQ3394-504
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。