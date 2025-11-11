 
洛杉矶湖人队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫 - 海岸蓝/白色/白金色/白色

洛杉矶湖人队 Showtime City Edition

Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫

¥999

售罄：

此配色当前无货

洛杉矶湖人队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫背面饰以球队元素，展现球队荣耀。采用官方 City Edition 热身装备的配色和图案。针织面料，顺滑柔韧，帮助身体保持温暖，令你从容应对挑战。袖口和风帽采用轻微改良设计，有效提升耐穿性，而又不失灵活多变风范。


  • 显示颜色： 海岸蓝/白色/白金色/白色
  • 款式： CN7907-462

官方 CITY EDITION 热身装备

顺滑柔韧，保暖出众

轻盈顺滑的 Nike Therma Flex 面料，有助保持适宜体温。高弹面料打造自如无拘的运动体验。

保持专注

专为篮球运动匠心打造，风帽设计在比赛过程中不会影响周边视野。耳部采用网眼布拼接设计，戴上风帽仍可听清外界声音。

个性化贴合

两侧拉链开衩设计，可供自行调整穿着效果。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 插手口袋，便于储物

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 球队贴片融入锯齿形缝线设计
  • 刺绣 NBA 标志和 Swoosh 设计
  • 全长拉链开襟设计
  • 翻折式袖口与下摆
  • 挂环设计
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。罗纹拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
