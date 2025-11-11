洛杉矶湖人队 Showtime City Edition
Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫
¥999
售罄：
此配色当前无货
洛杉矶湖人队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫背面饰以球队元素，展现球队荣耀。采用官方 City Edition 热身装备的配色和图案。针织面料，顺滑柔韧，帮助身体保持温暖，令你从容应对挑战。袖口和风帽采用轻微改良设计，有效提升耐穿性，而又不失灵活多变风范。
- 显示颜色： 海岸蓝/白色/白金色/白色
- 款式： CN7907-462
官方 CITY EDITION 热身装备
顺滑柔韧，保暖出众
轻盈顺滑的 Nike Therma Flex 面料，有助保持适宜体温。高弹面料打造自如无拘的运动体验。
保持专注
专为篮球运动匠心打造，风帽设计在比赛过程中不会影响周边视野。耳部采用网眼布拼接设计，戴上风帽仍可听清外界声音。
个性化贴合
两侧拉链开衩设计，可供自行调整穿着效果。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 插手口袋，便于储物
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 球队贴片融入锯齿形缝线设计
- 刺绣 NBA 标志和 Swoosh 设计
- 全长拉链开襟设计
- 翻折式袖口与下摆
- 挂环设计
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。罗纹拼接：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
