洛杉矶湖人队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫背面饰以球队元素，展现球队荣耀。采用官方 City Edition 热身装备的配色和图案。针织面料，顺滑柔韧，帮助身体保持温暖，令你从容应对挑战。袖口和风帽采用轻微改良设计，有效提升耐穿性，而又不失灵活多变风范。

洛杉矶湖人队 Showtime City Edition Nike Therma Flex NBA 男子连帽衫背面饰以球队元素，展现球队荣耀。采用官方 City Edition 热身装备的配色和图案。针织面料，顺滑柔韧，帮助身体保持温暖，令你从容应对挑战。袖口和风帽采用轻微改良设计，有效提升耐穿性，而又不失灵活多变风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。