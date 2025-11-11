 
Nike 男子学院风法式毛圈短裤 - 调色暗灰

Nike

男子学院风法式毛圈短裤

31% 折让
调色暗灰
绿古色

Nike 男子学院风法式毛圈短裤采用休闲剪裁，营造充裕活动空间，令你畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料，表面触感顺滑，搭配内里非起绒毛圈，令短裤挺括而柔软。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： IH0820-063

Nike

31% 折让

产品细节

  • 弹性腰部搭配前开口圆形抽绳
  • 插手口袋
  • 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。