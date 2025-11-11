Nike
男子学院风法式毛圈短裤
31% 折让
Nike 男子学院风法式毛圈短裤采用休闲剪裁，营造充裕活动空间，令你畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料，表面触感顺滑，搭配内里非起绒毛圈，令短裤挺括而柔软。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IH0820-063
Nike
31% 折让
Nike 男子学院风法式毛圈短裤采用休闲剪裁，营造充裕活动空间，令你畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料，表面触感顺滑，搭配内里非起绒毛圈，令短裤挺括而柔软。
产品细节
- 弹性腰部搭配前开口圆形抽绳
- 插手口袋
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IH0820-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。