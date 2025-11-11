 
Nike 男子法式毛圈收口长裤 - 调色暗灰/中灰/白色

Nike

男子法式毛圈收口长裤

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike 男子法式毛圈收口长裤采用轻松休闲设计，为你缔造舒适感受，彰显经典风范。 腰部和裤管口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固裤身。


  • 显示颜色： 调色暗灰/中灰/白色
  • 款式： 528717-063

Nike

42% 折让

Nike 男子法式毛圈收口长裤采用轻松休闲设计，为你缔造舒适感受，彰显经典风范。 腰部和裤管口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固裤身。

其他细节

法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入回环设计，为你缔造百搭佳选

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身口袋
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/中灰/白色
  • 款式： 528717-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。