Nike
男子法式毛圈收口长裤
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 男子法式毛圈收口长裤采用轻松休闲设计，为你缔造舒适感受，彰显经典风范。 腰部和裤管口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固裤身。
- 显示颜色： 调色暗灰/中灰/白色
- 款式： 528717-063
Nike
42% 折让
Nike 男子法式毛圈收口长裤采用轻松休闲设计，为你缔造舒适感受，彰显经典风范。 腰部和裤管口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固裤身。
其他细节
法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入回环设计，为你缔造百搭佳选
产品细节
- 插手口袋
- 后身口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/中灰/白色
- 款式： 528717-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。