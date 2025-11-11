Nike 男子法式毛圈收口长裤采用轻松休闲设计，为你缔造舒适感受，彰显经典风范。 腰部和裤管口采用弹性罗纹设计，在运动时有助稳固裤身。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。