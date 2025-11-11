Nike
男子跑步紧身短裤
¥549
售罄：
此配色当前无货
Nike 男子跑步紧身短裤融入匠心技术，塑就顺滑透气的舒适体验。内置衬裤提供支撑力，内置口袋便于收纳钥匙或卡片。紧身短裤轻盈灵动，专为疾速而生。
- 显示颜色： 黑/亮深红/珊瑚橙/亮深红
- 款式： DA1430-014
Nike
弹性支撑，从容应战
领教新一代的快
我们的服装采用匠心技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，助你畅动无拘，专注发挥理想表现。
流线贴合，简约风范
匠心技术将出色功能与面料巧妙融合，结合紧身版型剪裁，实现出众的灵活性和轻盈舒适感，助你畅享疾速。
透气设计，细节出众
Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的非凡舒适体验。
其他细节
- 共配有 4 个口袋，腰部正面和背面各搭配 2 个内置口袋，方便收纳钥匙或卡片
- 内置衬裤提供出色支撑力
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
