 
Nike 男子跑步紧身短裤 - 黑/亮深红/珊瑚橙/亮深红

Nike

男子跑步紧身短裤

¥549

售罄：

此配色当前无货

Nike 男子跑步紧身短裤融入匠心技术，塑就顺滑透气的舒适体验。内置衬裤提供支撑力，内置口袋便于收纳钥匙或卡片。紧身短裤轻盈灵动，专为疾速而生。


  • 显示颜色： 黑/亮深红/珊瑚橙/亮深红
  • 款式： DA1430-014

弹性支撑，从容应战

Nike 男子跑步紧身短裤融入匠心技术，塑就顺滑透气的舒适体验。内置衬裤提供支撑力，内置口袋便于收纳钥匙或卡片。紧身短裤轻盈灵动，专为疾速而生。

领教新一代的快

我们的服装采用匠心技术，塑就非凡性能和出色包覆效果，让你心无旁骛，引爆疾速。流线型设计时尚轻盈，助你畅动无拘，专注发挥理想表现。

流线贴合，简约风范

匠心技术将出色功能与面料巧妙融合，结合紧身版型剪裁，实现出众的灵活性和轻盈舒适感，助你畅享疾速。

透气设计，细节出众

Flyvent 腰部设计，塑造轻盈透气的非凡舒适体验。

其他细节

  • 共配有 4 个口袋，腰部正面和背面各搭配 2 个内置口袋，方便收纳钥匙或卡片
  • 内置衬裤提供出色支撑力

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。里裤：89% 聚酯纤维/11% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/亮深红/珊瑚橙/亮深红
  • 款式： DA1430-014

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。