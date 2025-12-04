纽约尼克斯队 City Edition

¥499

纽约尼克斯队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，纽约尼克斯队 City Edition Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫对你而言意义非凡。 穿上该连帽衫，彰显挚爱球队的辉煌传统。

其他细节 加绒针织面料，表面顺滑，内里加绒，温暖舒适 柔软叠搭单品，是换季穿搭的理想之选