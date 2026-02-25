纽约尼克斯队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，纽约尼克斯队 City Edition Nike NBA Premium 男子夹克对你而言意义非凡。 夹克采用合成材质填充物和 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，彰显你挚爱球队的辉煌传统。

显示颜色： 黑

款式： IF8839-010