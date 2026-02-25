 
纽约尼克斯队 City Edition Nike NBA Premium 男子夹克 - 黑

纽约尼克斯队 City Edition

Nike NBA Premium 男子夹克

纽约尼克斯队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，纽约尼克斯队 City Edition Nike NBA Premium 男子夹克对你而言意义非凡。 夹克采用合成材质填充物和 Nike Therma-FIT 技术，助你保持温暖，彰显你挚爱球队的辉煌传统。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF8839-010

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 罗纹衣领、下摆和袖口
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 聚酯纤维。 填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF8839-010

