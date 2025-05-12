 

纽约自由人队 (Sabrina Ionescu)

Nike Dri-FIT WNBA Victory Jersey 萨布丽娜女子速干球衣

¥559¥69920% 折让

梦想成为下一个萨布丽娜·约内斯库？首先要让自己展现出专业范儿。纽约自由人队 (Sabrina Ionescu) Nike Dri-FIT WNBA Victory Jersey 萨布丽娜女子速干球衣采用运动风剪裁，复刻约内斯库征战赛场所穿球衣的细节设计，助你随时随地彰显对挚爱球员的拥趸之心。


  • 显示颜色： 薄荷绿
  • 款式： FD0806-305

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，顺滑亲肤

产品细节

  • 显示颜色： 薄荷绿
  • 款式： FD0806-305

尺寸与尺码

    • 若偏好女款风格，请选择正常尺码。 若偏好男款风格，请选择较大尺码。
  • 尺码表

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