纽约自由人队 (Sabrina Ionescu)
Nike Dri-FIT WNBA Victory Jersey 萨布丽娜女子速干球衣
¥559¥69920% 折让
梦想成为下一个萨布丽娜·约内斯库？首先要让自己展现出专业范儿。纽约自由人队 (Sabrina Ionescu) Nike Dri-FIT WNBA Victory Jersey 萨布丽娜女子速干球衣采用运动风剪裁，复刻约内斯库征战赛场所穿球衣的细节设计，助你随时随地彰显对挚爱球员的拥趸之心。
- 显示颜色： 薄荷绿
- 款式： FD0806-305
纽约自由人队 (Sabrina Ionescu)
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其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
产品细节
- 显示颜色： 薄荷绿
- 款式： FD0806-305
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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