Patta 将荷兰标志性的金狮标志与代表荷兰足协 (KNVB) 球员文化传承的图案融入整版印花，打造出这款导湿速干的荷兰队 x Patta Academy Pro 男子速干短袖足球上衣。下摆的联名品牌标签，尽显你对荷兰队的拥趸之心。

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