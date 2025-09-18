葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版
Nike 男子速干足球球衣
21% 折让
售罄：
此配色当前无货
葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向葡萄牙足球传奇人物致敬。路易斯·菲戈 (Luis Figo) 凭借其优雅娴熟的球风，率领球队打入 2004 年欧洲杯决赛。
- 显示颜色： 运动红/松绿/赭黄
- 款式： HV9708-614
Nike Total 90
元年款 T90 全套装备于 2004 年在欧洲杯前夕发布，衣袖和正面领口融入绿色网眼布镶嵌，背部采用透气拼接设计。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 热转印葡萄牙队队徽和耐克勾标志
- 领口和衣袖饰有经典 T90 装饰细节
- 网眼后拼接和正面领口镶嵌
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
