 
葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣 - 运动红/松绿/赭黄

葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版

Nike 男子速干足球球衣

21% 折让

售罄：

此配色当前无货

葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向葡萄牙足球传奇人物致敬。路易斯·菲戈 (Luis Figo) 凭借其优雅娴熟的球风，率领球队打入 2004 年欧洲杯决赛。


  • 显示颜色： 运动红/松绿/赭黄
  • 款式： HV9708-614

葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版

21% 折让

葡萄牙队 (Luis Figo) 2004 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和其他复古细节，旨在向葡萄牙足球传奇人物致敬。路易斯·菲戈 (Luis Figo) 凭借其优雅娴熟的球风，率领球队打入 2004 年欧洲杯决赛。

Nike Total 90

元年款 T90 全套装备于 2004 年在欧洲杯前夕发布，衣袖和正面领口融入绿色网眼布镶嵌，背部采用透气拼接设计。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

复刻设计

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 热转印葡萄牙队队徽和耐克勾标志
  • 领口和衣袖饰有经典 T90 装饰细节
  • 网眼后拼接和正面领口镶嵌
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 运动红/松绿/赭黄
  • 款式： HV9708-614

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。