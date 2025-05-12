Nike Total 90 (T90) 全套装备于 2004 年在葡萄牙举行的欧洲杯决赛前夕发布，并被多个 Nike 俱乐部和国家队采用。其经典的设计特色包括 FPF 印花、醒目饰边、正面网眼领口镶嵌、左袖撞色元素以及网眼后拼接。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。