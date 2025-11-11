 
费城 76 人队 Nike 男子 NBA 连帽T恤 - 黑

费城 76 人队 Nike

男子 NBA 连帽T恤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上费城 76 人队 Nike 男子 NBA 连帽T恤，畅享非凡舒适感受，为你的球队助威喝彩。采用柔软棉料结合风帽设计，正面巧搭新颖球队图案，提供出色包覆效果。


  • 显示颜色：
  • 款式： AV6502-010

费城 76 人队 Nike

30% 折让

彰显篮球风采

穿上费城 76 人队 Nike 男子 NBA 连帽T恤，畅享非凡舒适感受，为你的球队助威喝彩。采用柔软棉料结合风帽设计，正面巧搭新颖球队图案，提供出色包覆效果。

其他细节

  • 针织棉料，柔软舒适
  • 风帽设计，带来额外包覆效果

产品细节

  • 球队图案和夹式标签
  • 可机洗
  • 面料：100% 棉
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AV6502-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。