 
Nike 越野速干跑步中筒运动袜（1 双） - 黑/煤黑/银

越野速干跑步中筒运动袜（1 双）

穿上 Nike 越野速干跑步中筒运动袜（1 双），畅享舒适越野体验。 关键区域加厚设计和富有支撑力的足弓设计，令双足倍感舒适，结合导湿速干技术，有助保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/银
  • 款式： HF0854-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
  • 足背采用疏松针织设计，提供出色透气性
  • 羊毛混纺面料，令双足畅享舒适感受

产品细节

  • 反光细节
  • 脚面主体：羊毛/锦纶/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
