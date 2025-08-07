Nike
越野速干跑步中筒运动袜（1 双）
17% 折让
穿上 Nike 越野速干跑步中筒运动袜（1 双），畅享舒适越野体验。 关键区域加厚设计和富有支撑力的足弓设计，令双足倍感舒适，结合导湿速干技术，有助保持干爽。
- 显示颜色： 黑/煤黑/银
- 款式： HF0854-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助双足保持干爽舒适
- 足背采用疏松针织设计，提供出色透气性
- 羊毛混纺面料，令双足畅享舒适感受
产品细节
- 反光细节
- 脚面主体：羊毛/锦纶/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
