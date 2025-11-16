达拉斯独行侠队凯里·欧文 (Kyrie Irving) City Edition

¥699

达拉斯的昵称“飞马之城”可不是凭空而来的。还是有其他原因？1934 年，马格诺利亚石油大厦顶端安装了一座巨型飞马标志。这座红色霓虹飞马旋转高度达 450 英尺，可从 75 英里外看到，成为达拉斯的城市象征，同时也为驾车者和飞行员提供了导航标志。随着达拉斯在整个 20 世纪的发展和繁荣，飞马 (Pegasus) 依旧矗立于市中心，守望着这座城市。达拉斯独行侠队凯里·欧文 (Kyrie Irving) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣向飞马致敬，这一古典神话生物象征着希望与进步。这个版本则展现了独行侠队标志性的霓虹蓝双翼，它们如同比赛之夜球队驰骋赛场般，在黑色天幕中展翅翱翔。胸前饰有经典希腊字体的“DALLAS”字样。

City Edition Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。 复刻设计，球员同款 复刻设计，呈现球队同款细节。