达拉斯独行侠队 Icon Edition
Nike NBA Jersey 婴童球衣
28% 折让
达拉斯独行侠队 Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。其设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织面料，经典球衣设计缔造出色魅力。
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： II5847-480
达拉斯独行侠队 Icon Edition
28% 折让
达拉斯独行侠队 Icon Edition Nike NBA Jersey 婴童球衣以具备鲜明辨识度的独特设计展现球队本色。其设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用优质双面针织面料，经典球衣设计缔造出色魅力。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝
- 款式： II5847-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。