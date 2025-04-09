金州勇士队
Nike NBA 大童T恤
¥249
穿上金州勇士队 Nike NBA 大童T恤，彰显挚爱球员风采。该款T恤采用轻盈面料，巧搭醒目的球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： DR0781-495
金州勇士队
¥249
穿上金州勇士队 Nike NBA 大童T恤，彰显挚爱球员风采。该款T恤采用轻盈面料，巧搭醒目的球员姓名和球衣号图案，设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 灯草蓝
- 款式： DR0781-495
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