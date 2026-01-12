Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童保暖夹克采用假两件设计，右袖饰有灵感源自马年的图案，可轻松打造层次感穿搭。夹克外层采用全长按扣开襟，落肩设计塑就休闲穿着感；宽敞口袋搭配魔术贴粘扣翻盖，可安全存放孩子随身携带基本小物件。夹克内层采用全长拉链开襟和连帽设计，结合内置弹性袖口，下摆配有弹性抽绳，塑就稳固贴合感，帮助锁热保暖。

