 
Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童保暖夹克 - 黑

Nike 马年限定脱缰系列

新年款幼童保暖夹克

¥629
黑
大学红
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童保暖夹克采用假两件设计，右袖饰有灵感源自马年的图案，可轻松打造层次感穿搭。夹克外层采用全长按扣开襟，落肩设计塑就休闲穿着感；宽敞口袋搭配魔术贴粘扣翻盖，可安全存放孩子随身携带基本小物件。夹克内层采用全长拉链开襟和连帽设计，结合内置弹性袖口，下摆配有弹性抽绳，塑就稳固贴合感，帮助锁热保暖。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5334-010

产品细节

  • 夹克采用合成材质填充物，舒适保暖
  • 面布：100% 锦纶。里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
