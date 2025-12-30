 
Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童加绒连裤裙 - 黑

Nike 马年限定脱缰系列

新年款幼童加绒连裤裙

¥349
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童加绒连裤裙将紧身裤和半身裙合二为一，是冷天穿着的佳选单品。外层褶裥半身裙搭配弹性腰部，舒适贴合；内置紧身裤，带来出众包覆效果，轻盈温暖，让孩子自在畅玩。可搭配 Nike 新年款上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5478-010

产品细节

  • 针织布：74% 聚酯纤维/26% 氨纶。梭织布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

