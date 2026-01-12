Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童圆领运动衫采用轻盈针织面料，结合落肩设计，塑就休闲穿着感，伴孩子舒适迎马年。饰有“带立体翅膀的”萌马纹理图案，可搭配 Nike 新年款下装，打造风格协调的节日造型。

