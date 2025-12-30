鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童速干中筒运动袜（1 双）采用透气疏松针织袜面，搭配罗纹足弓板带，实现出众支撑效果。袜底、后跟和足尖采用加厚设计，有助于减缓运动时的冲击力。Dri-FIT 导湿速干技术有助于保持干爽。

鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童速干中筒运动袜（1 双）采用透气疏松针织袜面，搭配罗纹足弓板带，实现出众支撑效果。袜底、后跟和足尖采用加厚设计，有助于减缓运动时的冲击力。Dri-FIT 导湿速干技术有助于保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。