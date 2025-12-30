 
Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童针织长裤 - 黑/白色/黄色/红色

Nike 马年限定脱缰系列

新年款幼童针织长裤

¥369
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童针织长裤采用轻盈针织面料，结合经典锥形剪裁，搭配弹性腰部设计，内置抽绳，为孩子塑就舒适贴合感受。可搭配 Nike Sportswear Club 新年款上衣，打造风格协调的造型喜迎马年。


  • 显示颜色： 黑/白色/黄色/红色
  • 款式： IU5330-010

Nike 马年限定脱缰系列

¥369

Nike 马年限定脱缰系列新年款幼童针织长裤采用轻盈针织面料，结合经典锥形剪裁，搭配弹性腰部设计，内置抽绳，为孩子塑就舒适贴合感受。可搭配 Nike Sportswear Club 新年款上衣，打造风格协调的造型喜迎马年。

产品细节

  • 50% 聚酯纤维/42% 粘纤/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/黄色/红色
  • 款式： IU5330-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。