 
Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣 - 帆白/棕色

Nike 马年限定脱缰系列

Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣

27% 折让

轻松御寒，彰显出众风范。Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣采用轻盈面料，结合 Therma-FIT 技术，让你无惧冷天，舒适畅玩。革新衣袖和拇指孔设计，提供舒适包覆体验。胸前融入小飞马图案，旨在庆贺马年。


  • 显示颜色： 帆白/棕色
  • 款式： IQ3936-133

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

