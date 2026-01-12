轻松御寒，彰显出众风范。Nike 马年限定脱缰系列 Therma-FIT 新年款大童加绒长袖上衣采用轻盈面料，结合 Therma-FIT 技术，让你无惧冷天，舒适畅玩。革新衣袖和拇指孔设计，提供舒适包覆体验。胸前融入小飞马图案，旨在庆贺马年。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

