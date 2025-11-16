马德里竞技
男子缎质足球夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
马德里竞技男子缎质足球夹克采用柔滑缎面，借鉴短夹克风格设计，同时饰有灵感源自海神喷泉的球队细节，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。柔滑缎面，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 暗蓝黑/暗蓝黑/运动红
- 款式： CI9169-475
柔滑设计，舒适干爽
其他细节
- 三叉戟标志象征马德里的海神喷泉，马竞球迷相聚于此，旨在庆祝胜利
- 柔滑缎面面料搭配网眼布里料，塑就出色透气性
- 出众设计，在不良天气中帮助身体保持干爽
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 拉链口袋
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 其他纤维。网眼布：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
