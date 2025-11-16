 
马德里竞技男子缎质足球夹克 - 暗蓝黑/暗蓝黑/运动红

马德里竞技

男子缎质足球夹克

¥599

马德里竞技男子缎质足球夹克采用柔滑缎面，借鉴短夹克风格设计，同时饰有灵感源自海神喷泉的球队细节，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。柔滑缎面，助你保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 暗蓝黑/暗蓝黑/运动红
  • 款式： CI9169-475

柔滑设计，舒适干爽

马德里竞技男子缎质足球夹克采用柔滑缎面，借鉴短夹克风格设计，同时饰有灵感源自海神喷泉的球队细节，彰显你对挚爱球队的拥趸之心。柔滑缎面，助你保持干爽舒适。

其他细节

  • 三叉戟标志象征马德里的海神喷泉，马竞球迷相聚于此，旨在庆祝胜利
  • 柔滑缎面面料搭配网眼布里料，塑就出色透气性
  • 出众设计，在不良天气中帮助身体保持干爽

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 拉链口袋
  • 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 其他纤维。网眼布：100% 聚酯纤维。袖管下部里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
