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      奢华街头服饰设计师 Jerry Lorenzo 设计出 Nike x Fear of God 上衣，旨在致敬传统篮球时尚。采用经典短袖设计带来舒适的穿着感受。

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      尺寸与尺码

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