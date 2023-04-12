跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike x Gyakusou

      男子半长拉链开襟长袖上衣

      ¥479
      ¥699
      31% 折让

      Nike x Gyakusou 男子半长拉链开襟长袖上衣是 Jun Takahashi 和其 GIRA（Gyakusou 国际跑步协会）俱乐部携手打造的联名款。该上衣以 Nike 过往特立独行的不羁精神为设计元素，同时融入公司早期的图案和标语。

      • 显示颜色： 矿物黄/深青灰/帆白
      • 款式： CD7110-793

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色，所有配色详见产品页面。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。