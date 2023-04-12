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      Nike x Gyakusou

      男子T恤

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      Nike x Gyakusou 男子T恤是 Jun Takahashi 和其 GIRA（Gyakusou 国际跑步协会）俱乐部携手打造的全新创意联名款。这款T恤从 70 年代的 Nike 图案中汲取设计灵感，塑就时尚前卫外观，彰显昔日叛逆不羁、特立独行的精神。

      • 显示颜色： 闪电蓝/运动红
      • 款式： CJ6752-471

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