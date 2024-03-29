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      Nike x Jacquemus

      女子上衣

      ¥599

      西瓜红
      暗蓝黑
      白色

      法国时装设计师 Simon Porte Jacquemus 与 Nike 再次携手，共同打造别具一格的系列。Nike x Jacquemus 女子上衣采用吊带设计和分层面料，可轻松调节，呈现不对称时尚造型。舒适弹性面料，单穿叠搭两相宜，彰显冒险精神。品牌联名金属配件，增添精致格调。

      • 显示颜色： 西瓜红
      • 款式： FV0502-653

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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