 
Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣 - 黑

Nike x Jakob

Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣

25% 折让
黑
帆白

Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 轻盈透气设计结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ3535-010

Nike x Jakob

25% 折让

Nike x Jakob Dri-FIT 男子速干短袖跑步上衣的设计灵感来自精英长跑运动员雅各布·因格布里格森，助你尽情畅练。 轻盈透气设计结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽，缔造心无旁骛的运动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈网眼布具有出色透气性，帮助保持舒爽
  • 加长后摆，提升包覆效果

产品细节

  • 面料：76% 聚酯纤维/12% 棉/12% 粘纤
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HJ3535-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。