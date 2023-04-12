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      Nike x LPL

      典藏系列男子T恤

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      旨在庆祝 Nike 与中国英雄联盟职业联赛 (LPL) 的全新合作，Nike X LPL 典藏系列男子T恤彰显参与比赛、观看比赛、支持比赛以及崇尚比赛的人们的荣耀之心。左袖管巧搭 LPL 标志，它代表着联赛中与世界相对抗的精英球员的专属荣誉徽章。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CT0472-010

      尺寸与尺码

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