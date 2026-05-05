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Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬气柱运动鞋 - 白色/金属银灰/暗炭黑/校园红

Nike x Martine Rose Shox MR4

女子一脚蹬气柱运动鞋

¥1,499

即将推出

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伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。


  • 显示颜色： 白色/金属银灰/暗炭黑/校园红
  • 款式： IM5420-100

Nike x Martine Rose Shox MR4

¥1,499

伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。

多种场合，恣意出彩

Martine Rose 恣意挥洒创意巧思，在后跟下方搭配 4 根缓震柱，缔造醒目外观和出色的回弹缓震性能。

易于穿脱，时尚有型

此鞋款匠心采用易穿脱设计，鞋带可供快速调节贴合度。

运动风范，工装格调

耐穿合成材质鞋面缀以压纹细节，旨在致敬 Shox R4；方形鞋头融入经典工装鞋设计，塑就舒适脚感。

其他细节

  • 鞋舌饰有 Martine Rose 品牌标志
  • 橡胶外底，缔造出众抓地力与耐穿性
  • 耐克勾勾标志周围巧搭刺绣设计，打造出众质感

产品细节

  • 显示颜色： 白色/金属银灰/暗炭黑/校园红
  • 款式： IM5420-100

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