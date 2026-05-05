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Nike x Martine Rose Shox MR4
女子一脚蹬气柱运动鞋
¥1,499
即将推出
伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。
- 显示颜色： 白色/金属银灰/暗炭黑/校园红
- 款式： IM5420-100
Nike x Martine Rose Shox MR4
¥1,499
伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。
多种场合，恣意出彩
Martine Rose 恣意挥洒创意巧思，在后跟下方搭配 4 根缓震柱，缔造醒目外观和出色的回弹缓震性能。
易于穿脱，时尚有型
此鞋款匠心采用易穿脱设计，鞋带可供快速调节贴合度。
运动风范，工装格调
耐穿合成材质鞋面缀以压纹细节，旨在致敬 Shox R4；方形鞋头融入经典工装鞋设计，塑就舒适脚感。
其他细节
- 鞋舌饰有 Martine Rose 品牌标志
- 橡胶外底，缔造出众抓地力与耐穿性
- 耐克勾勾标志周围巧搭刺绣设计，打造出众质感
产品细节
- 显示颜色： 白色/金属银灰/暗炭黑/校园红
- 款式： IM5420-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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