伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。

Martine Rose 恣意挥洒创意巧思，在后跟下方搭配 4 根缓震柱，缔造醒目外观和出色的回弹缓震性能。

伦敦设计师 Martine Rose 巧妙糅合时尚型格与运动风范，将经典礼服元素与 Nike Shox 的著名外观融于一体， 塑就兼具加高设计、方形鞋头和疾速外观的 Nike x Martine Rose Shox MR4 女子一脚蹬运动鞋。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。