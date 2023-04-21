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      Nike x Sacai

      Knee-High 女子运动袜（一双）

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      Nike x Sacai 运动袜的设计灵感源自设计师 Chitose Abe，经典版型带来非凡舒适感。

      • 显示颜色： 白色/庭紫/暗蓝黑
      • 款式： CN5259-100

      尺寸与尺码

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