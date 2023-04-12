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      1998/99 赛季巴萨

      大童球迷服

      ¥499

      1998/99 赛季巴萨球迷服采用透气速干面料，助孩子在球场内外畅享清凉干爽的舒适穿着体验。该单品的设计灵感源自巴萨 1998/99 赛季主场球衣，融合传统设计和现代性能打造。

      • 显示颜色： 健身蓝/金丝雀黄
      • 款式： AQ5104-431

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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