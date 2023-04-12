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      2017/18 赛季巴萨主场

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      2017/18 赛季巴萨主场婴童足球球迷套装包含一件主场球迷服、一条短裤和一双运动童袜，所用面料均具备出色透气性，为孩子缔造非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 深宝蓝/深宝蓝/贵族红/大学金
      • 款式： 847319-457

      尺寸与尺码

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