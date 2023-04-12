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      2018/19 赛季切尔西主客场大童足球球迷短裤采用透气速干面料，助孩子在球场内外畅享清凉干爽的舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 灯草蓝/白色
      • 款式： 919284-495

      尺寸与尺码

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